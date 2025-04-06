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Три английских гранда следят за талантом Лейпцига. Немцы хотят получить кругленькую сумму
Только недавно официально перешел к "быкам"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Сити" хотят приобрести полузащитника "Лейпцига" Хави Симонса. Об этом сообщает Николо Скира.
Три клуба следят за нидерландским талантом. Правда, "быки" готовы отпустить футболиста минимум за 70 миллионов евро.
С июля 2023 года по январь 2025 года Симонс играл на правах аренды с ПСЖ. 30 января “Лейпциг” оформил полноценный трансфер, который обошелся немецкому клубу в 50 млн евро.
В нынешнем сезоне нидерландец провел 28 матчей во всех турнирах. На его счету восемь голов и шесть ассистов.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летний талант в 70 млн евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
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