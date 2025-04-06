Три английских гранда следят за талантом Лейпцига. Немцы хотят получить кругленькую сумму

"Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Сити" хотят приобрести полузащитника "Лейпцига" Хави Симонса. Об этом сообщает Николо Скира.

Три клуба следят за нидерландским талантом. Правда, "быки" готовы отпустить футболиста минимум за 70 миллионов евро.

С июля 2023 года по январь 2025 года Симонс играл на правах аренды с ПСЖ. 30 января “Лейпциг” оформил полноценный трансфер, который обошелся немецкому клубу в 50 млн евро.

В нынешнем сезоне нидерландец провел 28 матчей во всех турнирах. На его счету восемь голов и шесть ассистов.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летний талант в 70 млн евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.