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Бундеслига. Санкт-Паули – Боруссия М 1:1. Афолайян не дал ограбить хозяев

Германия

Гладбах не воспользовался осечками конкурентов

Бундеслига. Санкт-Паули – Боруссия М 1:1. Афолайян не дал ограбить хозяев

Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 28-й тур

Гамбург, Миллернтор-Штадион

Санкт-Паули – Боруссия М 1:1

Голы: Афолайян 85 – Итакура 45+2

Санкт-Паули: Василь – Ритцка (Гилавоги, 61), Валь, Немет – Треу, Смит, Ирвайн, Салиакас – Синани (Эггештайн, 83) – Саад (Афолайян, 74), Вайсхаупт (Меткалф, 74)

Боруссия: Кардозу – Улльрих (Нетц, 61), Эльведи, Итакура, Скалли – Вайгль, Райтц – Хак (Фридрих, 86), Плеа (Штегер, 75), Онора (Кьяродиа, 61) – Кляйндинст (Нгуму, 86)

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