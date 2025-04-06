Германия
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Бундеслига. Санкт-Паули – Боруссия М 1:1. Афолайян не дал ограбить хозяев
Гладбах не воспользовался осечками конкурентов
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 28-й тур
Гамбург, Миллернтор-Штадион
Санкт-Паули – Боруссия М 1:1
Голы: Афолайян 85 – Итакура 45+2
Санкт-Паули: Василь – Ритцка (Гилавоги, 61), Валь, Немет – Треу, Смит, Ирвайн, Салиакас – Синани (Эггештайн, 83) – Саад (Афолайян, 74), Вайсхаупт (Меткалф, 74)
Боруссия: Кардозу – Улльрих (Нетц, 61), Эльведи, Итакура, Скалли – Вайгль, Райтц – Хак (Фридрих, 86), Плеа (Штегер, 75), Онора (Кьяродиа, 61) – Кляйндинст (Нгуму, 86)
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