Бундеслига. 28-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Вольфсбург 1:0

Гол: Холлербах 63

"Вольфсбург" слил третью игру кряду с идентичным счетом 1:0 и по сути лишился шансов на финиш в еврокубковой зоне. Погубил "волков" отрезок матчей с командами из нижней половины таблицы, которые славятся своей упертой обороной. Со взломом которых у команды Ральфа Хазенхюттля снова возникли проблемы.

"Волки" на этот раз даже не пытались взламывать низкий блок соперника комбинационно. Играли не менее прямолинейно, чем "Унион". Обе команды закончили игру с почти идентичным процентом длинных пасов. И с одинаковым показателем точных передач на чужой половине – проходило в среднем 2 из 3. Беда лишь в том, что берлинцы в таком футболе чувствуют себя как рыба в воде, в отличии от их оппонентов.

Хазенхюттль надеялся на эпизодический прессинг и пару быстрых форвардов впереди. Но реактивные Амура и Виммер ожидаемо потерялись без пространства впереди. Каждый нанес по удару в первые полчаса с острых углов, и на этом их футбол этим вечером закончился. Берлинцы же привычно давили на стандартах. Хедира в дебюте пробил с корнера в штангу, а ближе к перерыву после серии угловых Дуки завалили в штрафной.

Арбитр спорный эпизод рассудил в пользу "волков". Удивительная ситуация с одновременными нарушениями правил: в тот момент, что Виммер приобнял Дуки, Любичич заваливал другого оборонца. До этого Хаберер практически с 11-метровой отметки опасно пробил в угол, но Грабара потащил единственный удар в створ за тайм.

Во второй половине продолжился тот же футбол. И вторая худшая атака лиги открыла счет. Конечно же, со стандарта. Юранович далеко вбросил аут, ЦЗ Кверфельд скинул дальше, после чего Холлербах расстрелял Грабару, который зря выдвинулся с линии ворот. "Волки" свой первый момент вымучали на 89-й минуте. Но момент для ничьей феноменальный, на xG 0.96. Но Беренс попал в эти 4%, а не в ворота с 20 сантиметров. Поэтому снова 1:0.

Унион: Реннов – Лейте, Кверфельд, Дуки – Юранович, Хаберер (Тузар, 90), Хедира, Шефер, Триммель (Руссийон, 79) – Холлербах (Скарке, 79), Илич (Любичич, 38)

Вольфсбург: Грабара – Герхардт, Одогу, Фишер – Меле (Томаш, 73), Арнольд, Вранкс (Нмеча, 85), Камински – Винд – Амура (Беренс, 85), Виммер