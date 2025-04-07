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Томас Мюллер опроверг возможный конфликт между ним и Баварией
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер записал в Instagram видео, где поблагодарил всех за поддержку, а также опроверг возможный конфликт между ним и клубом.
"Спасибо за огромную поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении последних 17 лет, а особенно в последние несколько дней. Это много для меня значит. Один из самых важных моментов сейчас – наша игра завтра против "Интера", это игра, чтобы открыть дверь к домашнему финалу. Вот что имеет значение. Вот о чем мы думаем как команда. Вот о чем я больше всего думаю.
Нам нужны вы, фанаты "Баварии". Еще один момент, о котором хочу поговорить, потому что было написано слишком много. Были заявления от клуба и от меня – между клубом и мной нет ничего негативного, мы смотрим в будущее. Вы не всегда должны быть в согласии в жизни, но все равно можно идти вместе, чтобы достичь общих целей. Мы можем смотреть друг другу в глаза и смотреть в будущее с оптимизмом. Красный и белый – вот как это выглядит", – сказал Мюллер.
Напомним, что недавно Томас Мюллер заявил об уходе из "Баварии". За основную команду немецкий нападающий играет с 2008-го года.
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