Ключевой футболист Боруссии Д получил тяжелую травму перед важными матчами в Лиге чемпионов

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" получил тяжелую травму перед важными матчами против "Барселоны" в четвертьфинале Лиге чемпионов.

В сообщении на официальном сайте "шмелей" говорится о том, что у Нико Шлоттербека диагностирован разрыв мениска левого колена. Из-за этого повреждения 25-летний немец больше не сыграет в этом сезоне.

Точный срок восстановления футболиста пока не называется.

Bittere Nachricht im Saisonendspurt: Nico Schlotterbeck hat sich einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen und wird dem BVB in der laufenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen.



Weitere Infos:

???? https://t.co/KEEygbg7QH pic.twitter.com/0ux1pLNK3O — Borussia Dortmund (@BVB) April 7, 2025

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Также добавим, что в текущем сезоне Нико Шлоттербек принял участие в 37 матчаха за "Боруссию Д" во всех турнирах, отметившись 6 голевыми передачами.