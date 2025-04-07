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Ключевой футболист Боруссии Д получил тяжелую травму перед важными матчами в Лиге чемпионов

Германия
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Для него сезон досрочно завершен

Ключевой футболист Боруссии Д получил тяжелую травму перед важными матчами в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник дортмундской "Боруссии" получил тяжелую травму перед важными матчами против "Барселоны" в четвертьфинале Лиге чемпионов.

В сообщении на официальном сайте "шмелей" говорится о том, что у Нико Шлоттербека диагностирован разрыв мениска левого колена. Из-за этого повреждения 25-летний немец больше не сыграет в этом сезоне.

Точный срок восстановления футболиста пока не называется.

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Также добавим, что в текущем сезоне Нико Шлоттербек принял участие в 37 матчаха за "Боруссию Д" во всех турнирах, отметившись 6 голевыми передачами.

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Источник:
Borussia Dortmund
Опубликовал: Андрей Журба
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