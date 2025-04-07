Нападающий "Баварии" Харри Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025.

"Я думаю, что это будет великолепно. КЧМ будет уникальным, играть на таком большом турнире со своим клубом отличается от того, что делалось в прошлом, но я думаю, что это будет хороший опыт.

Поездка в США за год до самого чемпионата мира - это отличный шанс познакомиться с некоторыми стадионами и познакомиться с болельщиками. Я с нетерпением жду эту поездку", - сказал футболист.