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Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025
Харри в восторге от предстоящего Клубного чемпионата мира в США
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Харри Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025.
"Я думаю, что это будет великолепно. КЧМ будет уникальным, играть на таком большом турнире со своим клубом отличается от того, что делалось в прошлом, но я думаю, что это будет хороший опыт.
Поездка в США за год до самого чемпионата мира - это отличный шанс познакомиться с некоторыми стадионами и познакомиться с болельщиками. Я с нетерпением жду эту поездку", - сказал футболист.
Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.
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