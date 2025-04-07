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Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025

Германия

Харри в восторге от предстоящего Клубного чемпионата мира в США

Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" Харри Кейн высказался о Клубном чемпионате мира-2025.

"Я думаю, что это будет великолепно. КЧМ будет уникальным, играть на таком большом турнире со своим клубом отличается от того, что делалось в прошлом, но я думаю, что это будет хороший опыт.

Поездка в США за год до самого чемпионата мира - это отличный шанс познакомиться с некоторыми стадионами и познакомиться с болельщиками. Я с нетерпением жду эту поездку", - сказал футболист.

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет этим летом в США с 15 июня по 13 июля.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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