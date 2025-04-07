Индзаги: Бавария - один из главных фаворитов ЛЧ

Симоне Индзаги, тренер "Интера", на предматчевой конференции первого четвертьфинала Лиги чемпионов против "Баварии" назвал своего соперника одним из претендентов на победу.

"Очень приятно быть здесь. Это будет тяжелая игра, против очень сильной команды. Но мы знаем, сколько усилий мы приложили, чтобы попасть сюда, и мы отдадим все силы.

"Бавария" - опытная команда Лиги чемпионов. Они всегда доходят до последних стадий. Для меня они являются фаворитами в борьбе за титул наравне с "Реалом", - сказал специалист.