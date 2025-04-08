Действующий чемпион Германии хочет подписать одного из лучших вратарей АПЛ

Леверкузенский "Байер" хочет подписать одного из лучших вратарей АПЛ.

Согласно эксклюзивной информации от авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, руководство "фармацевтов" рассматривает вариант с подписанием Марка Флеккена из "Брентфорда" уже этим летом.

Отмечается, что первые переговоры между представителями немецкого клуба и окружением 31-летнего нидерландца уже состоялись. На данный момент Флеккен является одним из трех вариантов, над которыми размышляют в "Байере", впрочем переговоры не находятся на продвинутой стадии.

Действующий контракт Марка Флеккена с "Брентфордом" рассчитан до конца июня 2027 года, а его стоимость "пчелы" оценивают в 15 миллионов евро. Он является лидером АПЛ по количеству сейвов в этом сезоне — 130.

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В этом сезоне Марк Флеккен провел 6 "сухих" матчей в 32 поединках за "Брентфорд" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.