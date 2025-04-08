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Действующий чемпион Германии хочет подписать одного из лучших вратарей АПЛ

Германия

Собираются усилить ключевую позицию в команде

Действующий чемпион Германии хочет подписать одного из лучших вратарей АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Леверкузенский "Байер" хочет подписать одного из лучших вратарей АПЛ.

Согласно эксклюзивной информации от авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, руководство "фармацевтов" рассматривает вариант с подписанием Марка Флеккена из "Брентфорда" уже этим летом.

Отмечается, что первые переговоры между представителями немецкого клуба и окружением 31-летнего нидерландца уже состоялись. На данный момент Флеккен является одним из трех вариантов, над которыми размышляют в "Байере", впрочем переговоры не находятся на продвинутой стадии.

Действующий контракт Марка Флеккена с "Брентфордом" рассчитан до конца июня 2027 года, а его стоимость "пчелы" оценивают в 15 миллионов евро. Он является лидером АПЛ по количеству сейвов в этом сезоне — 130.

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В этом сезоне Марк Флеккен провел 6 "сухих" матчей в 32 поединках за "Брентфорд" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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