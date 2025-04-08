Бавария провела переговоры с представителями звезды Марселя 

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенская "Бавария" провела предварительные переговоры относительно возможного трансфера 23-летнего бразильца Луиса Энрике из "Марселя" за сумму в пределах 30-35 миллионов евро.

Спортивный директор Макс Эберль и технический директор Кристоф Фройнд уже связались с представителями игрока. Футболист знает об интересе со стороны немецкого гранда, а в "Баварии" особенно ценят его универсальность. Однако серьезный интерес к игроку также проявляет "Интер".

Контракт Энрике с "Марселем" действует до 2028 года. В этом сезоне он забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.