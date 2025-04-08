Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария провела переговоры с представителями звезды Марселя
Есть шанс на трансфер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенская "Бавария" провела предварительные переговоры относительно возможного трансфера 23-летнего бразильца Луиса Энрике из "Марселя" за сумму в пределах 30-35 миллионов евро.
Спортивный директор Макс Эберль и технический директор Кристоф Фройнд уже связались с представителями игрока. Футболист знает об интересе со стороны немецкого гранда, а в "Баварии" особенно ценят его универсальность. Однако серьезный интерес к игроку также проявляет "Интер".
Контракт Энрике с "Марселем" действует до 2028 года. В этом сезоне он забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- "Большое уважение": Пушич в восторге от увиденного на матчах Шахтера
- Президент Ворсклы: Санкции СНБО против меня абсолютно незаконны и противоречат Конституции
- Ремейк финала ЛЧ-2010, Реал в Лондоне и Кривбасс – Динамо. Расписание футбола на 7 – 13 апреля
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта