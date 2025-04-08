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Бавария провела переговоры с представителями звезды Марселя 

Германия

Есть шанс на трансфер

Бавария провела переговоры с представителями звезды Марселя 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенская "Бавария" провела предварительные переговоры относительно возможного трансфера 23-летнего бразильца Луиса Энрике из "Марселя" за сумму в пределах 30-35 миллионов евро.

Спортивный директор Макс Эберль и технический директор Кристоф Фройнд уже связались с представителями игрока. Футболист знает об интересе со стороны немецкого гранда, а в "Баварии" особенно ценят его универсальность. Однако серьезный интерес к игроку также проявляет "Интер".

Контракт Энрике с "Марселем" действует до 2028 года. В этом сезоне он забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.

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Источник:
Florian Plettenburg
Опубликовал: Алексей Полищук
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