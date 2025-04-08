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Экс-футболист Баварии о матче против Интера: Нужно постараться добиться хорошего результата в первом матче
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-футболист "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал об ожиданиях матча против "Интера".
Нынешний член наблюдательного совета клуба оценил защиту итальянского клуба. По его словам, у "Баварии" есть шанс пройти далее.
"У "Интера" потрясающая защита, их оборона заслуживает оценки "А". Но взломать можно любую оборону. Нам просто нужно постараться сыграть на том же уровне, на котором мы играли в двух играх с "Леверкузеном". Тогда у нас будет шанс.
Нам нужно постараться добиться хорошего результата в первом матче, потому что "Сан-Сиро" будет на грани кипения во втором матче", - сказал Румменигге.
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Напомним, что "Бавария" встретится с "Интером" 8 апреля. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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