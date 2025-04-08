  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Звезда Боруссии Дортмунд хочет покинуть команду этим летом 
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звезда Боруссии Дортмунд хочет покинуть команду этим летом 

Германия

Недоволен клубом

Звезда Боруссии Дортмунд хочет покинуть команду этим летом 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Патрик Бергер, Джейми Байно-Гиттенс хочет покинуть "Боруссию Д", поскольку он недоволен текущим развитием клуба. Нападающий планирует сделать следующий шаг в своей карьере уже этим летом.

В услугах игрока заинтересованы несколько клубов из его родной Англии, а также "Бавария". Сейчас Гиттенс предпочитает переезд в Премьер-лигу. "Боруссия" все еще надеется продать Гиттенса за 100 миллионов евро, но, вероятно, цена будет значительно ниже – около 70-80 миллионов, в зависимости от того, в каком европейском турнире будет выступать клуб в следующем сезоне.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После сильной первой половины сезона форма Гиттенса значительно ухудшилась, и на выходных он завершил 11-матчевую серию без голов в Бундеслиге. Сейчас на его счету 12 голов и 4 ассиста в 42 матчах всех турниров этого сезона.

Читайте такжеБавария серьезно заинтересована в подписании талантливого вингера Боруссии Д следующим летом
По теме
yellow-arrow
Экс-футболист Баварии о матче против Интера: Нужно постараться добиться хорошего результата в первом матче
yellow-arrow
Действующий чемпион Германии хочет подписать одного из лучших вратарей АПЛ
yellow-arrow
Бавария провела переговоры с представителями звезды Марселя 
Боруссия (Дортмунд) Джейми Байно-Гиттенс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Patrick Berger
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости