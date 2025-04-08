Звезда Боруссии Дортмунд хочет покинуть команду этим летом 

Как сообщает журналист Патрик Бергер, Джейми Байно-Гиттенс хочет покинуть "Боруссию Д", поскольку он недоволен текущим развитием клуба. Нападающий планирует сделать следующий шаг в своей карьере уже этим летом.

В услугах игрока заинтересованы несколько клубов из его родной Англии, а также "Бавария". Сейчас Гиттенс предпочитает переезд в Премьер-лигу. "Боруссия" все еще надеется продать Гиттенса за 100 миллионов евро, но, вероятно, цена будет значительно ниже – около 70-80 миллионов, в зависимости от того, в каком европейском турнире будет выступать клуб в следующем сезоне.

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После сильной первой половины сезона форма Гиттенса значительно ухудшилась, и на выходных он завершил 11-матчевую серию без голов в Бундеслиге. Сейчас на его счету 12 голов и 4 ассиста в 42 матчах всех турниров этого сезона.