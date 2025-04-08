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РБ Лейпциг хочет назначить специалиста с опытом работы в Баварии и сборной Германии на должность тренера
Интересный вариант
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" хочет назначить новым главным тренером бывшего ассистента Ханси Флика в мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Германии.
Согласно эксклюзивной информации от авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, 35-летний Дэнни Рель сейчас является одним из нескольких кандидатов на должность менеджера в клубе. Молодой немецкий специалист получил много положительных отзывов от совета директоров "быков" и Юргена Клоппа, который является руководителем системы футбольных клубов "Red Bull".
Отмечается, что Рель не единственный кандидат на эту должность. Ранее мы писали о том, что Оливер Гласнер и Роджер Шмидт также находятся в списке "Лейпцига".
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Дэнни Рель начинал свою тренерскую деятельность именно в "РБ Лейпциг", работая на различных должностях с 2010 по 2018 год. Позже он имел опыт работы помощником Ральфа Хазенхюттля в "Саутгемптоне" и Ханси Флика в "Баварии" и сборной Германии. На данный момент он работает наставником "Шеффилд Уэнсдей", выступающего в английском Чемпионшипе.
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