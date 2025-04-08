Бавария хочет перехватить трансферную цель у Реала

Милош Керкез стал одним из самых востребованных левых защитников в Европе благодаря уверенным выступлениям за "Борнмут". Его прогресс в Премьер-лиге не остался без внимания европейских грандов – "Реал" и "Бавария" уже давно внимательно следят за венгром. Несмотря на то, что мадридцы проявляли интерес еще несколько месяцев назад, активность мюнхенцев может изменить ход дел.

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В английском клубе понимают, что интерес к футболисту растет, и вряд ли смогут его удержать после завершения сезона. "Бавария", которая в последние недели активизировала переговоры, убеждена, что Керкез идеально впишется в ее схему и философию игры. Клуб не исключает серьезной инвестиции, чтобы гарантировать трансфер.

Между тем в Мадриде продолжают следить за ситуацией, хотя источники, близкие к окружению футболиста, утверждают, что самого защитника больше привлекает вызов, который предлагает "Альянц Арена".

Добавим, что в этом сезоне Милош Керкез провел 34 матча за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 6 ассистов.