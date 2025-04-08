Известны сроки восстановления травмированного защитника Боруссии Д

Известны сроки восстановления травмированного защитника дортмундской «Боруссии».

Накануне матча против "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов стало известно о том, что Нико Шлоттербек получил серьезную травму левого колена. Спортивный директор "шмелей" Себастьян Кель шокировал фанатов команды, сказав, что на восстановление 25-летнего немца после операции уйдет от нескольких месяцев до полугода.

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Напомним, что в текущем сезоне Нико Шлоттербек принял участие в 37 матчах за "Боруссию Д" во всех турнирах, отдав шесть голевых передач.

Первый матч между "Барселоной" и "Боруссией Д" в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится завтра, 9-го апреля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.