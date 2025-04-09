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Гранды Бундеслиги хотят переманить спортивного директора Айнтрахта

Германия

Интересный кандидат 

Гранды Бундеслиги хотят переманить спортивного директора Айнтрахта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Sky Germany, "Бавария" и "Боруссия Дортмунд" заинтересованы в том, чтобы назначить Маркуса Крёше из "Айнтрахта" директором в своих клубах.

Сообщается, что "Дортмунд" хочет назначить Крёше своим спортивным директором, заменив Себастьяна Келя. Исполнительный генеральный директор клуба Ганс-Йоахим Ватцке является большим поклонником работы, которую Крёше выполняет в "Айнтрахте". Он также был успешным в "РБ Лейпциг" и "Падерборне". Говорят, что в контракте Крёше с "Айнтрахтом" есть клаусула.

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Со своей стороны "Бавария" также заинтересована в специалисте как возможном заменителе Макса Эберла. Работу Эберла в "Баварии" оценивают достаточно критически, и существуют сомнения относительно его будущего в клубе. Мюнхенцы работают над тем, чтобы избежать расставания с Эберлом летом, но нельзя исключать, что он покинет клуб.

Добавим, что за период работы Крёше "Айнтрахт" выиграл Лигу Европы, добрался до финала Кубка Германии и сейчас имеет хорошие шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Источник:
Sky Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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