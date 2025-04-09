Официально: Руди Феллер продлил контракт с Немецким футбольным союзом

Руди Феллер останется директором национальной сборной Германии среди мужчин, а также молодежной сборной U21, до предстоящего чемпионата Европы, который состоится в Великобритании и Ирландии. Новый контракт Феллера рассчитан до 2028 года, что совпадает с контрактом главного тренера Юлиана Нагельсмана, который недавно также был продлен до завершения Евро-2028. Решение о продлении контракта Феллера было единогласно одобрено Наблюдательным советом DBF.

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"Национальная сборная и вся команда DFB стали мне очень близкими. Конечно, огромное значение имеет и предстоящий домашний чемпионат Европы, но главную роль в моем решении сыграло сотрудничество с Юлианом Нагельсманом. Я с большим удовольствием продолжу тот путь, который мы выбрали вместе с Юлианом и его командой до следующего Евро. Мы уже достигли значительного прогресса, но еще не на том уровне, на который хотим выйти. Мы имеем высокие стандарты и амбиции – и уверены, что с этой вдохновенной командой сможем их достичь", – сказал Феллер.

Добавим, что как игрок, Феллер провел за сборную Германии всего 90 матчей в период с 1982 по 1994 год, а с 2000 по 2004 год он занимал должность главного тренера национальной сборной и вывел команду в финал чемпионата мира 2002 года.