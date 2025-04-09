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Защитник Баварии возобновил беговые тренировки на поле
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Баварии" возобновил беговые тренировки на поле.
Немецкий клуб сообщил, что в среду утром Дайо Упамекано пробежал круг по тренировочной площадке и сделал первый шаг по возвращению в основную группу.
Напомним, что в конце марта у футболиста обнаружили разрыв связок в левом колене.
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Перед травмой Упамекано сыграл в 33-х матчах "Баварии", в которых отметился двумя голами и голевой передачей.
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Источник:Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
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