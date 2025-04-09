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Пора ставить в основную команду. Степанов забил 20 голов за Байер в молодёжной лиге Германии
Дублем оформился сегодня
Фото: bayer04fussball
Украинский нападающий Артём Степанов забил 20 голов за "Байер" в молодёжной лиге Германии.
В сегодняшнем матче против "Айнтрахта" U19 Степанов оформил дубль. На 81-й минуте он вывел "Байер U19" вперёд, сделав счёт 2:1, а спустя две минуты увеличил преимущество "фармацевтов".
Видео голов:
Перший гол Степанова проти "Айнтрахта:— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) April 9, 2025
Відео: Баєр pic.twitter.com/oOMrhxM6sh
Другий гол Степанова через 2 хвилини.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) April 9, 2025
Відео: Баєр pic.twitter.com/v9X4sya0Ig
Украинский футболист забил в семи матчах молодёжной лиги подряд. На счету украинского нападающего уже 20 забитых голов в турнире.
Ещё один гол забит в Юношеской Лиге УЕФА.
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Напомним, что Артём Степанов дебютировал в основной команде "Байера" в матче Лиги Чемпионов против "РБ Зальцбург".
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