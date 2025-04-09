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Пора ставить в основную команду. Степанов забил 20 голов за Байер в молодёжной лиге Германии

Германия
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Дублем оформился сегодня

Пора ставить в основную команду. Степанов забил 20 голов за Байер в молодёжной лиге Германии

Фото: bayer04fussball

Новина українською

Украинский нападающий Артём Степанов забил 20 голов за "Байер" в молодёжной лиге Германии.

В сегодняшнем матче против "Айнтрахта" U19 Степанов оформил дубль. На 81-й минуте он вывел "Байер U19" вперёд, сделав счёт 2:1, а спустя две минуты увеличил преимущество "фармацевтов".

Видео голов:

Украинский футболист забил в семи матчах молодёжной лиги подряд. На счету украинского нападающего уже 20 забитых голов в турнире.

Ещё один гол забит в Юношеской Лиге УЕФА.

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Напомним, что Артём Степанов дебютировал в основной команде "Байера" в матче Лиги Чемпионов против "РБ Зальцбург".

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Источник:
DFB
Опубликовал: Владислав Прийменко
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