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Байер продлил аренду 20-летнего хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" объявил о продлении аренды полузащитника Ноа Мбамбы в бельгийском "Дендере".
Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2026 года года, хотя изначально леверкузенцы отправляли 20-летнего футболиста в аренду до конца 2025 года.
В этом сезоне чемпионата Бельгии Мбамба провел восемь матчей во всех турнирах, не отметившись ни одним результативным действием.
Напомним, что состав "Байера" Ноа пополнил в 2023-м году, перейдя из "Брюгге".
Noah Mbamba will continue his development and extend his loan with @fcdender until June 2026. All the best Noah! ???? pic.twitter.com/Up3Wte29H8— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 9, 2025
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