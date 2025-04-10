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Байер продлил аренду 20-летнего хавбека

Германия
Байер продлил аренду 20-летнего хавбека

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Байер" объявил о продлении аренды полузащитника Ноа Мбамбы в бельгийском "Дендере".

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2026 года года, хотя изначально леверкузенцы отправляли 20-летнего футболиста в аренду до конца 2025 года.

В этом сезоне чемпионата Бельгии Мбамба провел восемь матчей во всех турнирах, не отметившись ни одним результативным действием.

Напомним, что состав "Байера" Ноа пополнил в 2023-м году, перейдя из "Брюгге".

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