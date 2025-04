Байер продлил аренду 20-летнего хавбека

"Байер" объявил о продлении аренды полузащитника Ноа Мбамбы в бельгийском "Дендере".

Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2026 года года, хотя изначально леверкузенцы отправляли 20-летнего футболиста в аренду до конца 2025 года.

В этом сезоне чемпионата Бельгии Мбамба провел восемь матчей во всех турнирах, не отметившись ни одним результативным действием.

Напомним, что состав "Байера" Ноа пополнил в 2023-м году, перейдя из "Брюгге".

Noah Mbamba will continue his development and extend his loan with @fcdender until June 2026. All the best Noah! ???? pic.twitter.com/Up3Wte29H8