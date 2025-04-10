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Звезда Баварии может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Вингер может отправиться на Ближний Восток
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кингсли Коман, вероятно, проводит последние месяцы в статусе игрока "Баварии". Французский вингер, который был ключевой фигурой команды в прошлые сезоны, ныне потерял место в основе, и его будущее в клубе выглядит туманным. Руководство мюнхенцев больше не рассматривает Комана как незаменимого игрока для нового проекта, поэтому его уход в летнее трансферное окно вполне реален.
В свои 28 лет Коман еще есть что показать на поле, но постоянные травмы и появление молодых талантов в составе отодвинули его на второй план. Это привлекло внимание клубов, которые ищут возможность подписать опытного игрока – в частности из лиг, имеющих большие финансовые ресурсы и уже пытались переманить француза в прошлые трансферные периоды.
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Как передает издание Fichajes, несколько клубов из Саудовской Аравии уже связались с окружением игрока, предложив ему контракт с зарплатой, значительно превышающей те суммы, которые он мог бы получить в Европе. Хотя ранее Коман стремился продолжать карьеру на самом высоком уровне в европейских топ-лигах, нынешняя ситуация заставляет его пересматривать приоритеты – экзотические предложения набирают вес.
Добавим, что в этом сезоне на счету Комана 6 голов и 4 ассиста в 34 матчах за "Баварию" во всех турнирах.
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