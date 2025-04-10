Было нелегко сохранять спокойствие. Спортивный директор Айнтрахта рассказал, как улучшали тяжёлое положение в клубе

Спортивный директор "Айнтрахта" рассказал, как улучшали тяжёлое положение в клубе.

По словам Тиммо Хардунга, назначенного в 2023 году, было нелегко доверять используемому подходу. Но в команде нашлись люди, которые позволили спортдиру выполнять свою работу

"Было нелегко сохранять спокойствие и доверять процессу, в котором мы участвуем, и тому, как мы действуем, а также подходу, который мы используем.

Потому что мы знаем, что это сопряжено с небольшим риском. Вы понимаете, что работа с молодыми игроками, новым молодым тренером и новым молодым спортивным директором — это, безусловно, то, что может повлиять на результат вашей игры и выступлений в течение сезона.

Так что это непросто, но я думаю, что в нашей команде собрались хорошие люди, которые позволили нам оставаться сосредоточенными и следовать своим мыслям в той области, где мы можем влиять на ситуацию", — сказал Хардунг.