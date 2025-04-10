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Звездный нападающий Баварии получил предложение нового контракта
Футболист согласился на снижение зарплаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "Баварии" получил предложение нового контракта.
Согласно информации от Флориана Плеттенберга, мюнхенская "Бавария" недавно направила официальное предложение Лерою Сане о продлении контракта с клубом.
Известно, что новое соглашение 29-летнего немца будет рассчитано до конца июня 2028 года. Зарплата футболиста составит около 10 миллионов евро в сезон. Дополнительные бонусы могут увеличить годовой оклад футболиста до 14-16 миллионов.
Сейчас Сане зарабатывает почти 20 миллионов евро, но он согласился на снижение зарплаты, поскольку он намерен остаться в команде. Стороны продолжают работать над достижением соглашения, и близки к финальной стадии.
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В этом сезоне Лерой Сане забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 38 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.
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