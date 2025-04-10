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Звездный нападающий Баварии получил предложение нового контракта

Германия

Футболист согласился на снижение зарплаты

Звездный нападающий Баварии получил предложение нового контракта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный нападающий "Баварии" получил предложение нового контракта.

Согласно информации от Флориана Плеттенберга, мюнхенская "Бавария" недавно направила официальное предложение Лерою Сане о продлении контракта с клубом.

Известно, что новое соглашение 29-летнего немца будет рассчитано до конца июня 2028 года. Зарплата футболиста составит около 10 миллионов евро в сезон. Дополнительные бонусы могут увеличить годовой оклад футболиста до 14-16 миллионов.

Сейчас Сане зарабатывает почти 20 миллионов евро, но он согласился на снижение зарплаты, поскольку он намерен остаться в команде. Стороны продолжают работать над достижением соглашения, и близки к финальной стадии.

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В этом сезоне Лерой Сане забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 38 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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