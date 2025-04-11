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Вольфсбург - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
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Вольфсбург - РБ Лейпциг: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.04.25 ⋊ Чемпионат Германии на UA-Футбол

Вольфсбург - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 28-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" примет РБ "Лейпциг". Сможет ли середняк турнирной таблицы отобрать очки у одного из претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов?

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Бундеслига, 28-й тур

Фольксваген-Арена. Вольфсбург.

Вольфсбург - РБ Лейпциг 21:30

Трансляция – Setanta Sports

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