Вольфсбург - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

В рамках 28-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" примет РБ "Лейпциг". Сможет ли середняк турнирной таблицы отобрать очки у одного из претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов?

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Бундеслига, 28-й тур

Фольксваген-Арена. Вольфсбург.

Вольфсбург - РБ Лейпциг 21:30

Трансляция – Setanta Sports

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