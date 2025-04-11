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Вольфсбург - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
Вольфсбург - РБ Лейпциг: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.04.25 ⋊ Чемпионат Германии на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 28-го тура чемпионата Германии "Вольфсбург" примет РБ "Лейпциг". Сможет ли середняк турнирной таблицы отобрать очки у одного из претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов?
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Бундеслига, 28-й тур
Фольксваген-Арена. Вольфсбург.
Вольфсбург - РБ Лейпциг 21:30
Трансляция – Setanta Sports
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