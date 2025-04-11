Немецкий топ-клуб рассматривает кандидатуру Сеска Фабрегаса на должность главного тренера

Как сообщает издание Leipziger Volkszeitung, Сеск Фабрегас является одним из кандидатов на пост главного тренера "Лейпцига" в связи с поисками замены Марко Розе.

Фабрегас в настоящее время является главным тренером итальянского клуба "Комо". Команда, которая играет на берегу одноименного озера, проводит свой первый сезон после возвращения в Серию А и является одной из самых богатых команд лиги. Ранее к Фабрегасу было приковано внимание со стороны "Штутгарта".

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Сообщается, что "Лейпциг" надеется использовать общего знакомого для осуществления этого перехода. Тьерри Анри, который является акционером "Комо", имеет хорошие отношения с генеральным директором Red Bull Оливером Минтцлаффом из-за их совместной работы в "Нью-Йорк РБ". Минтцлафф даже рассматривал возможность назначить Анри спортивным директором "Лейпцига" в 2022 году, но на эту должность был избран Макс Эберл.

Возможное назначение Фабрегаса стало бы отклонением от традиционных кандидатов, с которыми "Лейпциг" связывали в последнее время. Среди кандидатов на вакантную должность были Оливер Гласнер, Роджер Шмидт, Маттиас Яйсле, Дэнни Рёль и Александр Блесин – все они работали в системе Red Bull на разных этапах своей карьеры.