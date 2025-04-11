  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Главный тренер Баварии высказался накануне матча против Боруссии Дортмунд
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Баварии высказался накануне матча против Боруссии Дортмунд

Германия

Это особая игра

Главный тренер Баварии высказался накануне матча против Боруссии Дортмунд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник мюнхенской "Баварии" Венсан Компани посетил пресс-конференцию накануне матча против "Боруссии Дортмунд". Его спросили, считает ли он этот матч особенным, несмотря на текущее положение дел "Боруссии".

"Этот матч не потерял никакой своей привлекательности. Конечно, матчи с "Леверкузеном" также были особенными, но я вырос на матчах "Баварии" против "Дортмунда" или "Баварии" против "Бремена". Эти игры были важными и всегда будут такими.

В начале сезона мы обращаем внимание на эти матчи в нашем календаре. Думаю, это хорошо, что эти игры имеют особое значение, и нам нужно перенести его на завтрашний поединок", – сказал Компани.

Добавим, что матч между "Баварией" и "Боруссией" состоится в субботу, 12 апреля, в 19:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Немецкий топ-клуб рассматривает кандидатуру Сеска Фабрегаса на должность главного тренера
yellow-arrow
Вольфсбург - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
yellow-arrow
Звездный нападающий Баварии получил предложение нового контракта
Венсан Компани Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости