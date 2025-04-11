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Главный тренер Баварии высказался накануне матча против Боруссии Дортмунд
Это особая игра
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мюнхенской "Баварии" Венсан Компани посетил пресс-конференцию накануне матча против "Боруссии Дортмунд". Его спросили, считает ли он этот матч особенным, несмотря на текущее положение дел "Боруссии".
"Этот матч не потерял никакой своей привлекательности. Конечно, матчи с "Леверкузеном" также были особенными, но я вырос на матчах "Баварии" против "Дортмунда" или "Баварии" против "Бремена". Эти игры были важными и всегда будут такими.
В начале сезона мы обращаем внимание на эти матчи в нашем календаре. Думаю, это хорошо, что эти игры имеют особое значение, и нам нужно перенести его на завтрашний поединок", – сказал Компани.
Добавим, что матч между "Баварией" и "Боруссией" состоится в субботу, 12 апреля, в 19:30 по киевскому времени.
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