Главный тренер Баварии высказался накануне матча против Боруссии Дортмунд

Наставник мюнхенской "Баварии" Венсан Компани посетил пресс-конференцию накануне матча против "Боруссии Дортмунд". Его спросили, считает ли он этот матч особенным, несмотря на текущее положение дел "Боруссии".

"Этот матч не потерял никакой своей привлекательности. Конечно, матчи с "Леверкузеном" также были особенными, но я вырос на матчах "Баварии" против "Дортмунда" или "Баварии" против "Бремена". Эти игры были важными и всегда будут такими.

В начале сезона мы обращаем внимание на эти матчи в нашем календаре. Думаю, это хорошо, что эти игры имеют особое значение, и нам нужно перенести его на завтрашний поединок", – сказал Компани.