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Бавария готова влезть в долги ради трансфера этого футболиста
Пойдут на все
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание BILD, мюнхенская "Бавария" готова пойти на финансовые риски ради трансфера Флориана Виртца из "Байера" уже этим летом. Они настроены сделать все возможное, чтобы подписать 21-летнего полузащитника, однако конкуренцию им составит "Манчестер Сити" – клуб, который имеет значительно большие финансовые ресурсы, а также имеет свободное место в центре поля после летнего ухода Кевина Де Брюйне.
"Байер" оценивает Виртца минимум в 150 миллионов евро, поэтому для "Баварии" будет важным каждый евро. В клубе планируют сократить зарплатную ведомость на 20%, что позволит сэкономить примерно 100 миллионов евро. Но даже этих средств может не хватить, поэтому в клубе рассматривают вариант с банковским кредитом - решение, которое ранее было бы немыслимым для мюнхенцев.
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Выбор останется за Виртцом. По данным таблоида, родители футболиста настаивают, чтобы тот принял решение до конца сезона. В то же время не исключено, что вся эта история завершится ничем, и Вирц останется в "Байере" еще на один сезон.
Добавим, что в этом сезоне Вирц отыграл 39 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 13 ассистов.
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