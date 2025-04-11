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Бавария готова влезть в долги ради трансфера этого футболиста

Германия

Пойдут на все 

Бавария готова влезть в долги ради трансфера этого футболиста

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание BILD, мюнхенская "Бавария" готова пойти на финансовые риски ради трансфера Флориана Виртца из "Байера" уже этим летом. Они настроены сделать все возможное, чтобы подписать 21-летнего полузащитника, однако конкуренцию им составит "Манчестер Сити" – клуб, который имеет значительно большие финансовые ресурсы, а также имеет свободное место в центре поля после летнего ухода Кевина Де Брюйне.

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"Байер" оценивает Виртца минимум в 150 миллионов евро, поэтому для "Баварии" будет важным каждый евро. В клубе планируют сократить зарплатную ведомость на 20%, что позволит сэкономить примерно 100 миллионов евро. Но даже этих средств может не хватить, поэтому в клубе рассматривают вариант с банковским кредитом - решение, которое ранее было бы немыслимым для мюнхенцев.

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Выбор останется за Виртцом. По данным таблоида, родители футболиста настаивают, чтобы тот принял решение до конца сезона. В то же время не исключено, что вся эта история завершится ничем, и Вирц останется в "Байере" еще на один сезон.

Добавим, что в этом сезоне Вирц отыграл 39 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 13 ассистов.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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