Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фройнд: Бавария стремится победить Боруссию Д перед выездом в Милан
Фройнд выступил на пресс-конференции накануне матча Баварии
Фото: The Volante
Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против "Боруссии Д".
"Это важная игра для обеих команд. Мы сидели в раздевалке и были разочарованы после игры с "Интером", да, но мы также отметили тот факт, что игра была хорошей. Мы хотим развить этот успех завтра, одержав победу, а затем поехать в Милан с хорошим настроением и энергией победы", - сказал Фройнд.
Напомним, что матч "Бавария" - "Боруссия Д" стартует 12 апреля в 19:30 по Киеву.
Популярное сейчас
- Украина получит рекордную помощь от Рамштайна
- Еще системы ПВО IRIS-T и десятки ракет для Patriot. Германия анонсировала новый пакет помощи Украине
- Свитолина поблагодарила Свентек и всех поляков за поддержку
- Украина может потерять будущее атаки: кто такой Артем Степанов и почему он уже пишет свою историю?
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения