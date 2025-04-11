Фройнд: Бавария стремится победить Боруссию Д перед выездом в Милан

Спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против "Боруссии Д".

"Это важная игра для обеих команд. Мы сидели в раздевалке и были разочарованы после игры с "Интером", да, но мы также отметили тот факт, что игра была хорошей. Мы хотим развить этот успех завтра, одержав победу, а затем поехать в Милан с хорошим настроением и энергией победы", - сказал Фройнд.

Напомним, что матч "Бавария" - "Боруссия Д" стартует 12 апреля в 19:30 по Киеву.