Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Представители Баварии провели переговоры со звездой Байера
Об этом пишет Флориана Вирца
Getty Images_
Мюнхенская "Бавария" серьезно нацелена на приобретение лидера леверкузенского "Байера" Флориана Вирца.
По информации Флориана Плеттенберга, между представителями "Баварии" и семьей 21-летнего полузащитника уже состоялось несколько встреч и обсуждений.
Мюнхенский клуб намерен завершить трансфер талантливого игрока уже этим летом, несмотря на интерес к нему со стороны других топ-клубов, в частности "Манчестер Сити".
Читайте такжеТренер Баварии высказался о текущей форме Лероя Сане
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.04.2025 в 21:30
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Сибига рассказал, как Россия ответила на предложение о полном перемирии
- Свитолина поблагодарила Свентек и всех поляков за поддержку
- Россия запустила почти 40 дронов и одну ракету по Украине. Как справилось ПВО?
- "Придумали для хайпа". Отец Степанова прокомментировал слухи вокруг сына
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000
Комментарии 1