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Представители Баварии провели переговоры со звездой Байера

Германия

Об этом пишет Флориана Вирца

Представители Баварии провели переговоры со звездой Байера

Getty Images_

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" серьезно нацелена на приобретение лидера леверкузенского "Байера" Флориана Вирца.

По информации Флориана Плеттенберга, между представителями "Баварии" и семьей 21-летнего полузащитника уже состоялось несколько встреч и обсуждений.

Мюнхенский клуб намерен завершить трансфер талантливого игрока уже этим летом, несмотря на интерес к нему со стороны других топ-клубов, в частности "Манчестер Сити".

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.04.2025 в 21:30
А шо, банкрот перес уже не потянет трансфер? А..., ну да... У него же на карандаше "давно" Деклан Райс...
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.04.2025 в 21:30
А шо, банкрот перес уже не потянет трансфер? А..., ну да... У него же на карандаше "давно" Деклан Райс...
Ответить
0
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