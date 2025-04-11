Представители Баварии провели переговоры со звездой Байера

Мюнхенская "Бавария" серьезно нацелена на приобретение лидера леверкузенского "Байера" Флориана Вирца.

По информации Флориана Плеттенберга, между представителями "Баварии" и семьей 21-летнего полузащитника уже состоялось несколько встреч и обсуждений.

Мюнхенский клуб намерен завершить трансфер талантливого игрока уже этим летом, несмотря на интерес к нему со стороны других топ-клубов, в частности "Манчестер Сити".