Контракт Нагельсманна со сборной Германии содержит пункт об отступных

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн имеет в своем контракте с Немецким футбольным союзом (DFB) пункт о досрочном расторжении соглашения.

Согласно информации Флориан Плеттенберг, клаусула об увольнении в контракте Нагельсманна, которая действует с лета 2027 года, составляет около 7-8,5 миллионов евро.

Напомним, что Нагельсманн возглавил сборную Германии осенью 2023 года, а его контракт рассчитан до конца чемпионата Европы 2028 года.