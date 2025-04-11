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Контракт Нагельсманна со сборной Германии содержит пункт об отступных

Германия

Клаусула действует с лета 2027 года

Контракт Нагельсманна со сборной Германии содержит пункт об отступных

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн имеет в своем контракте с Немецким футбольным союзом (DFB) пункт о досрочном расторжении соглашения.

Согласно информации Флориан Плеттенберг, клаусула об увольнении в контракте Нагельсманна, которая действует с лета 2027 года, составляет около 7-8,5 миллионов евро.

Напомним, что Нагельсманн возглавил сборную Германии осенью 2023 года, а его контракт рассчитан до конца чемпионата Европы 2028 года.

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Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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