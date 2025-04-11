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Контракт Нагельсманна со сборной Германии содержит пункт об отступных
Клаусула действует с лета 2027 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн имеет в своем контракте с Немецким футбольным союзом (DFB) пункт о досрочном расторжении соглашения.
Согласно информации Флориан Плеттенберг, клаусула об увольнении в контракте Нагельсманна, которая действует с лета 2027 года, составляет около 7-8,5 миллионов евро.
Напомним, что Нагельсманн возглавил сборную Германии осенью 2023 года, а его контракт рассчитан до конца чемпионата Европы 2028 года.
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