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Вингер Баварии летом хочет покинуть команду
Кингсли Коман хочет сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский вингер "Баварии" Кингсли Коман сообщил руководству клуба о своем желании сменить команду.
По информации Флориана Плеттенберга, главными претендентами на Комана являются клубы из Саудовской Аравии. Ожидается, что в ближайшее время в Мюнхен прибудет их делегация для проведения переговоров по трансферу вингера.
Интерес к Кингсли также проявляет лондонский "Арсенал".
Добавим, что Коман в текущем сезоне забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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