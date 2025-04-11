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Вингер Баварии летом хочет покинуть команду

Германия

Кингсли Коман хочет сменить клуб

Вингер Баварии летом хочет покинуть команду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский вингер "Баварии" Кингсли Коман сообщил руководству клуба о своем желании сменить команду.

По информации Флориана Плеттенберга, главными претендентами на Комана являются клубы из Саудовской Аравии. Ожидается, что в ближайшее время в Мюнхен прибудет их делегация для проведения переговоров по трансферу вингера.

Интерес к Кингсли также проявляет лондонский "Арсенал".

Добавим, что Коман в текущем сезоне забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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