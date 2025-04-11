Вингер Баварии летом хочет покинуть команду

Французский вингер "Баварии" Кингсли Коман сообщил руководству клуба о своем желании сменить команду.

По информации Флориана Плеттенберга, главными претендентами на Комана являются клубы из Саудовской Аравии. Ожидается, что в ближайшее время в Мюнхен прибудет их делегация для проведения переговоров по трансферу вингера.

Интерес к Кингсли также проявляет лондонский "Арсенал".

Добавим, что Коман в текущем сезоне забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах.