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Тоттенхэм может выкупить форварда Баварии
Клуб хочет снизить сумму выкупа футболиста
Нападающий "Баварии" Матис Тель, который сейчас выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды, может остаться в лондонском клубе на постоянной основе. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.
По информации источника, "шпоры" полностью удовлетворены выступлениями 19-летнего француза и серьезно рассматривают возможность его полноценного трансфера. Однако, окончательное решение на этот счет еще не принято.
Главным препятствием для "Тоттенхэма" является сумма выкупа, прописанная в арендном соглашении, которая составляет 50-55 миллионов евро. Сейчас лондонский клуб не готов активировать эту опцию и намерен провести новые переговоры с «Баварией» по снижению цены на игрока.
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