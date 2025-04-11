Тоттенхэм может выкупить форварда Баварии

Нападающий "Баварии" Матис Тель, который сейчас выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды, может остаться в лондонском клубе на постоянной основе. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

По информации источника, "шпоры" полностью удовлетворены выступлениями 19-летнего француза и серьезно рассматривают возможность его полноценного трансфера. Однако, окончательное решение на этот счет еще не принято.

Главным препятствием для "Тоттенхэма" является сумма выкупа, прописанная в арендном соглашении, которая составляет 50-55 миллионов евро. Сейчас лондонский клуб не готов активировать эту опцию и намерен провести новые переговоры с «Баварией» по снижению цены на игрока.



