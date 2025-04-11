Бундеслига. 29-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – РБ Лейпциг 2:3

Голы: Фишер 58, Ольсен 75 – Опенда 11, Симонс 26, 49

"Айнтрахт" и "Майнц", у нас для вас плохие новости: Хави Симонс снова улыбается. После нового года нидерландец постоянно ходил по полю с кислой миной, глядя на очередной трёхэтажный автобус, который припарковал очередной середняк/аутсайдер. И который его команда была не в силах пробить.

Марко Розе никогда не славился позиционной атакой, а его хронический изъян всегда маскировали креативные десятки, которым он давал полную свободу самовыражения впереди (конечно же, фазы без мяча это не касалось). С уходом Ольмо вся ответственность легла на хрупкие плечи 21-летнего Хави, и он не потащил.

Розе за это поплатился головой, и был уволен после затяжной серии неудачных попыток исправить неисправимое. В последних 11 турах РБЛ Розе выиграл ровно столько же раз, сколько при Жольте Лёве в двух. Наибольшая катастрофа крылась в выездных матчах: там они в Бундеслиге не побеждали 7 раз кряду, а в четырех последних не смогли забить ни разу.

Назначение экс-помощника Хазенхюттля не стало эликсиром от всех бед. На "Фольксваген Арене" мы увидели зачатки движения в последней трети, как мяча, так и игроков. Но ничего особенно опасного, что не вместилось бы в посредственный xG 1.35. Зато его команда выглядела хищно. И потому смогла прокормиться с ошибок тильтующего в последние недели "Вольфсбурга".

По старой нездоровой привычке, разницу сделал индивидуальный класс впереди. Все три мяча залетели в ворота гостей ударами из-за пределов штрафной площади. В дебюте Опенда после потери Виммера мощно приложился ударом низом. А через четверть часа Арнольд в стиле Джеррарда поскользнулся в центре поля и положил начало блестящему проходу Хави Симонса.

"Вольфсбург" на деле был даже опаснее. Но Лейпцигу продолжило везти так же, как и в начале сезона. Дардаи и Камински в 18-й и 19-й раз пробили по каркасу ворот Петера Гулачи, обновив рекорд Бундеслиги. У первого еще и был шанс добить в пустые, но сегодня "волки" не были в режиме охотника.

Это поменялось после перерыва. Перед этим Хави положит еще один роскошный подарочек Грабаре. После чего "волки" включатся, и благодаря качественным заменам Хазенхюттля не начнут попытку камбека. Два быстрых мяча Фишера и Ольсена заставили "быков" понервничать. Но показательно, как они завершили матч с момента, как счет стал 2:3. В постоянных контратаках и с несколькими убойными шансами для четвертого гола, а не трусливо у ворот Гулачи. Добрый знак.

Вольфсбург: Грабара – Одогу, Вавро (Меле, 71), Фишер – Герхардт, Арнольд, Дардаи (Томаш, 87), Камински (Ольсен, 71) – Виммер (Нмеча, 88) – Амура, Винд

РБ Лейпциг: Гулачи – Лукеба, Битшиабу, Клостерманн, Неделькович (Гертрюйда, 77) – Вермерен (Кампль, 71), Зайвальд – Симонс (Айдара, 85), Баку (Баумгартнер, 71) – Опенда, Шешко