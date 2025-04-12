Предложение из Италии, переход к МЛС или завершение карьеры. Какое будущее ждет легенду Баварии?

Журналист Флориан Плеттенберг поделился возможным развитием будущего Томаса Мюллера.

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По информации журналиста, у Томаса Мюллера есть предложение из Италии и МЛС. Также немецкий полузащитник не исключает такого варианта, как завершение карьеры.

Отмечается, что из всех вариантов переход к МЛС является наиболее реалистичным.