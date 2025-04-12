  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Предложение из Италии, переход к МЛС или завершение карьеры. Какое будущее ждет легенду Баварии?
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Предложение из Италии, переход к МЛС или завершение карьеры. Какое будущее ждет легенду Баварии?

Германия

Мюнхенцы помогают Мюллеру с контактами в МЛС

Предложение из Италии, переход к МЛС или завершение карьеры. Какое будущее ждет легенду Баварии?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Флориан Плеттенберг поделился возможным развитием будущего Томаса Мюллера.

Читайте такжеЛегенда Баварии может продолжить карьеру в Турции

По информации журналиста, у Томаса Мюллера есть предложение из Италии и МЛС. Также немецкий полузащитник не исключает такого варианта, как завершение карьеры.

Отмечается, что из всех вариантов переход к МЛС является наиболее реалистичным.

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Вольфсбург – РБ Лейпциг 2:3. Улюбающийся Хави Симонс
yellow-arrow
Тоттенхэм может выкупить форварда Баварии
yellow-arrow
Фройнд: Бавария стремится победить Боруссию Д перед выездом в Милан
Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Серия А МЛС
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости