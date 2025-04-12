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Тренер Боруссии Д отреагировал на возможное возвращения Хуммельса для участия в Клубном Чемпионате Мира
Ещё так далеко
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно появилась информация, что "Боруссия Д" рассматривает возвращение Матса Хуммельса для участия в Клубном Чемпионате Мира. Тренер "шмелей" отреагировал на это.
Нико Ковач похвалил футболиста, но заметил, что, до турнира ещё далеко и "Боруссии" нужно сконцентрироваться на текущих соревнованиях.
"Всегда много пишут и много говорят. Матс — необычайно хороший футболист, который многого добился. Он имеет огромное значение для "Боруссии". Я лично тоже об этом слышу. Но завтра у меня "Бавария", а то, что произойдет на Клубном чемпионате мира, еще так далеко.
С моей точки зрения, наши отношения были хорошими. Мне приходилось принимать спортивные решения, но в межличностном плане все всегда складывалось хорошо", - сказал тренер.
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Напомним, что Клубный Чемпионат мира пройдёт с 15 июня – 13 июля 2025 года.
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