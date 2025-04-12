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Один из лидеров Бундеслиги оштрафован на 90 тысяч евро. Известна причина

Германия

Большая сумма

Один из лидеров Бундеслиги оштрафован на 90 тысяч евро. Известна причина

Фото: imago

Новина українською

Один из лидеров Бундеслиги оштрафован на 90 тысяч евро.

Немецкий футбольный союз обязал франкфуртский "Айнтрахт" выплатить штраф в размере 91 750 евро, полученный из-за неспортивного поведения болельщиков. Также спортивный суд обязал "Айнтрахт" пожертвовать 8 тыс евро благотворительной организации.

Наибольший штраф получен за матч против "Санкт-Паули", состоявшийся 11 января – 46 500 евро. Болельщики вывесили неприемлемые баннеры. После возобновления матча, фанаты зажгли более 35 фаеров и это привело к приостановке матча на 2,5 минуты.

Второй по величине штраф был назначен за матч против "Хоффенхайма" в конце января – 35 тысяч евро. Фанаты зажгли 25 фаеров и 10 дымовых шашек. За матч с "Ханденхаймом" клуб оштрафован на 6250 евро из-за пяти фаеров и задержки матча.

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Домашний матч против "Майнца" незадолго до Рождества обошёлся в 3000 евро. Последний штраф в размере 1000 евро клуб заплатил за матч Кубка Германии против "РБ Лейпциг" - за один файер.

Напомним, что "Айнтрахт" сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Владислав Прийменко
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