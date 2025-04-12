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Ковач о матче против Баварии: Нужно быть свежими
Тренер Боруссии Д поделился ожиданиями от матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Боруссии Д" Нико Ковач прокомментировал противостояние против "Баварии" в эту субботу.
По словам тренера, "Барселона" и "Бавария" схожи по игре.
"Речь идет о том, чтобы сбросить усталость. Нам нужно быть свежими. Многое повторится в матче. "Барселона" и "Бавария" очень похожи.
Обе команды много владеют мячом, много меняют направление и очень сильны в игре с мячом. Завтра нам снова придется столкнуться со всем этим, и нам нужно будет выступить лучше, чем в "Барселоне".
Это значит, что мы должны быть готовы много бегать, совершать много забегов, чтобы перекрыть линии паса. Все должны быть смелыми, требовать мяч, чтобы двигаться вперед. Мы должны усердно работать и в полной мере использовать возможности, которые нам предоставит "Бавария Мюнхен"", - заявил тренер.
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Напомним, что "Боруссия Д" встретится с "Баварией" 12 апреля. Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени.
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