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Ковач о матче против Баварии: Нужно быть свежими

Германия

Тренер Боруссии Д поделился ожиданиями от матча

Ковач о матче против Баварии: Нужно быть свежими

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Боруссии Д" Нико Ковач прокомментировал противостояние против "Баварии" в эту субботу.

По словам тренера, "Барселона" и "Бавария" схожи по игре.

"Речь идет о том, чтобы сбросить усталость. Нам нужно быть свежими. Многое повторится в матче. "Барселона" и "Бавария" очень похожи.

Обе команды много владеют мячом, много меняют направление и очень сильны в игре с мячом. Завтра нам снова придется столкнуться со всем этим, и нам нужно будет выступить лучше, чем в "Барселоне".

Это значит, что мы должны быть готовы много бегать, совершать много забегов, чтобы перекрыть линии паса. Все должны быть смелыми, требовать мяч, чтобы двигаться вперед. Мы должны усердно работать и в полной мере использовать возможности, которые нам предоставит "Бавария Мюнхен"", - заявил тренер.

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Напомним, что "Боруссия Д" встретится с "Баварией" 12 апреля. Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени.

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Источник:
Borussia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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