Бундеслига. Алонсо застрял в пробке, Майнц продолжил падение и 3 гола на 90+

Ничья в матче "Байера" и "Униона" зафиксировала смерть чемпионской гонки в Бундеслиге. Теперь "Бавария" может себе позволить даже оступиться в дер-Класикере и все равно сможет чувствовать себя уверенно. Команда Хаби Алонсо провела полтора часа в берлинской пробке. И так и не нашла способов прорваться через насыщенную оборону гостей, несмотря на возвращение Патрика Шика в старт и камео Флориана Виртца в последние полчаса.

Тем временем в Зинсхайме "Майнц" в 4-й раз кряду оступился, из-за чего потерял четвёртую строчку в таблице. У "Хоффенхайма" накануне была идентичная серия, и они решили прервать её сегодняшним днём, чтобы не беспокоиться о попадании в зону вылета. Главным героем матча стал лучший бомбардир Зинсхайма в истории Андрей Крамарич. Хорват в двух контратаках с передач тинейджера Базуманы Туре оформил дубль в первом тайме. Сказка "карнавальников" об ЛЧ теперь выглядит совсем неправдоподобно.

Параллельно за практически идентичным сценарием сложились сразу 3 матча, важные с точки зрения борьбы за еврокубки и выживание. Во всех трех долгое время сохранялись 1:1 на табло, после чего на 90-й минуте гости неожиданно вырывали важные 3 пункта. Дебютный гол Йогана Манзамби во взрослом футболе принес "Фрайбургу" победу над конкурентами из Гладбаха. И не только прервал 5-матчевую серию без викторий, но и позволил обогнать "Боруссию" и забрать 6-ю строчку в свои руки.

Вслед за ними идет "Аугсбург", который в рекордный для себя 8-й раз подряд не проиграл на выезде. "Фуггеры" в меньшинстве украли три пункта у "Бохума", который был на порядок острее, но поплатился за игру ва-банк в концовке. Феноменальная передача Марвина Титца оставила в дураках всю оборону "Бохума", позволив Комюру забить победный и математически гарантировать клубу выживание. Хотя амбиции, естественно, на еврокубки.

Наконец два новичка разобрались между собой, кому суждено остаться в элите, а кому – вернуться во вторую Бундеслигу. "Санкт-Паули" доминировал всю игру в Киле, и за усилия был вознаграждён фортуной, – Хешвилль в концовке оформил обидный автогол. Это увеличило отрыв "Санкт-Паули" от зоны переходных матчей до 9 пунктов, и оставило "Хольштайн" на самом дне с 18 пунктами. Их спасет только чудо. А Гамбург свое место заслужил: класса сильно не хватает, но тактическая организация у коллектива Александра Блессина – на 5 баллов.

Бундеслига. 29-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Унион 0:0

Байер: Градецки – Тапсоба (Артур, 74), Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Паласиос (Хофманн, 86), Гримальдо (Бонифейс, 74) – Телла (Адли, 46), Гарсия (Виртц, 57) – Шик

Унион: Реннов – Дуки, Кверфельд, Лейте – Триммель (Руссийон, 78), Хаберер (Прой, 78), Хедира, Юранович (Роте, 82) – Шафер, Скарке (Холлербах, 60) – Илич (Тузар, 60)

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Майнц 2:0

Голы: Крамарич 4, 32

Удаление в составе гостей: Небель 90+4

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Фрайбург 1:2

Голы: Гюнтер 14 (аг) – Остерхаге 16, Манзамби 90

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Аугсбург 1:2

Голы: Хофманн 60 – Эссенде 16, Комюр 90

Удаление в составе гостей: Майер 80

Киль, Хольштайн-Штадион

Хольштайн – Санкт-Паули 1:2

Голы: Бернхардссон 21 – Синани 34, Хешвилль 90+2 (аг)