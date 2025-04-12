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Бавария – Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Обе команды неудачно выступили в Лиге Чемпионов на этой неделе.
"Бавария" уступила "Интеру" с разницей в 1 мяч, а "Боруссия" была крупно разгромлена "Барселоной" со счётом 4:0.
Но сегодня Бундеслига. "Бавария" - лидер и догоняет "Байер" на 5 баллов. Дортмундцы ж борются за еврокубковые места.
Матч ожидается непредсказуемым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция - на платформе Setanta Sports.
Бундеслига. 29-й тур
12 апреля 2025. Мюнхен. "Альянц Арена"
Главный судья: Тобиас Вельц (Германия)
Трансляция: платформа Setanta Sports
Смотреть матч "Бавария – Боруссия Д"
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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