Бавария – Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Обе команды неудачно выступили в Лиге Чемпионов на этой неделе.

"Бавария" уступила "Интеру" с разницей в 1 мяч, а "Боруссия" была крупно разгромлена "Барселоной" со счётом 4:0.

Но сегодня Бундеслига. "Бавария" - лидер и догоняет "Байер" на 5 баллов. Дортмундцы ж борются за еврокубковые места.

Матч ожидается непредсказуемым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция - на платформе Setanta Sports.

Бундеслига. 29-й тур

12 апреля 2025. Мюнхен. "Альянц Арена"

Главный судья: Тобиас Вельц (Германия)

Трансляция: платформа Setanta Sports

Смотреть матч "Бавария – Боруссия Д"

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