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Бавария – Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
Обновлено

Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени

Бавария – Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Обе команды неудачно выступили в Лиге Чемпионов на этой неделе.

"Бавария" уступила "Интеру" с разницей в 1 мяч, а "Боруссия" была крупно разгромлена "Барселоной" со счётом 4:0.

Но сегодня Бундеслига. "Бавария" - лидер и догоняет "Байер" на 5 баллов. Дортмундцы ж борются за еврокубковые места.

Матч ожидается непредсказуемым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция - на платформе Setanta Sports.

Бундеслига. 29-й тур

12 апреля 2025. Мюнхен. "Альянц Арена"

Главный судья: Тобиас Вельц (Германия)

Трансляция: платформа Setanta Sports

Смотреть матч "Бавария – Боруссия Д"

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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