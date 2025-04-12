Бундеслига. Бавария – Боруссия Д 2:2. Рубка без оглядки на ЛЧ

Бундеслига. 29-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Боруссия Д 2:2

Голы: Геррейру 65, Гнабри 69 – Байер 48, Антон 75

Дер-Класикер полностью оправдал ожидания. Азарт, высокая интенсивность и конкурентная борьба. После закрытого первого тайма нас ждала яростная перестрелка во второй половине. Соперники по разу догоняли друг друга, а закончили в захватывающей игре на встречных курсах, ведь каждая из сторон искала победный.

Смущало в этом всём великолепии только одно – ответные четвертьфиналы ЛЧ на носу. Дортмунду больше нужны были очки сегодня, ведь они еще надеются на попадание в еврокубки, да и 4 безответных от "Барселоны" позволяли забить на ЛЧ. Но Нико Ковач все равно сделал 5 замен в старте, в то время как его коллега – всего одну. Хотя на фоне осечки "Байера" Шовковский Компани мог бы так и не зациливаться на чемпионате.

На последний дер-Класикер в карьере в старте вышел Томас Мюллер, заменив Геррейру на позиции десятки. И именно раумдойтер будет самым активным игроком первой половины. Пару раз проверил Кобеля со средней дистанции, дрифтовал на фланг, откуда опасно подал на дальнюю на Кейна, наконец в фирменной манере поменяется с англичанином местами и красиво отдаст пяткой назад. Прямо под удар Харри.

Но Дортмунд устоял под натиском Мюллера и Олисе, который имел лучший момент в половине. Это была редкая контратака "Баварии", ведь гости заперлись в 5-3-2 с Зюле, Джаном и Антоном в центре защиты. 40 минут находились под давлением – прессинг не могли пройти ни комбинационно, ни через забросы на Гирасси. И только на последние минуты половины выбрались на продолжительный отрезок к чужим воротам.

Второй тайм был в разы резвее, и импульс ему придал ранний гол. Спонсор веселья – тактические ходы Компани. На вторую половину Венсан поднял фулбеков выше и тут же поплатился. Пока Лаймер и Станишич тусили впереди, Гирасси наконец помог пройти прессинг, и после транзита через фланги Рюэрсон нашел на дальней Байера. Уснувший Ким и нерешительный Урбиг позволили Максу открыть счет.

Дальше Компани уже проявил себя с положительной стороны, выдав грамотные замены. Поберег Кима и усилил атаку с помощью Геррейру. А затем и Гнабри. Серж выдал два роскошных сольных прохода и перевернул игру. Сначала транзитом через Мюллера помог отличиться Рафе. А затем накрутил троих дортмундцев, нагло вошел в центре и положил в угол. Спасибо Брандту, который дважды даже не вступал в отбор, неповоротливому Зюле на ПЦЗ и как всегда потерявшему позицию Джану.

Но на этом игра не закончилась. Антон сравнял с корнера через 5 минут. Добив мяч после несостоявшегося шедевра Гирасси (набивал в штрафной и пробил через себя). Концовка была огненной. "Боруссия" забила на автобус и тоже начала поиски победного. Кейна дважды с угла вратарской не пробил Кобеля. В ответ Чуквуэмека опасно пробивал с линии штрафной, а Гросс не реализовал выход 1 на 1. А напоследок в компенсированное свободный Олисе с 5 метров не замкнул кросс с левого края. Ничья. Спасибо за перфоманс. Но хватит ли сил на "Интер" и "Барсу"?

Бавария: Урбиг – Лаймер, Ким (Геррейру, 54), Дайер, Станишич – Киммих, Горецка (Павлович, 64) – Сане (Гнабри, 64), Мюллер (Коман, 81), Олисе – Кейн

Боруссия: Кобель – Зюле (Бенсебайни, 81), Джан, Антон – Рюэрсон, Озджан (Чуквуэмека, 70), Гросс, Свенссон – Брандт (Нмеча, 70) – Байер (Адейеми, 81), Гирасси