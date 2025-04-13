  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Главный тренер Борусии – о 2:2 с Баварией: Моменты появлялись и там, и здесь
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Борусии – о 2:2 с Баварией: Моменты появлялись и там, и здесь

Германия

Доволен игроками и счетом на табло

Главный тренер Борусии – о 2:2 с Баварией: Моменты появлялись и там, и здесь

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера состоялся центральный матч тура в чемпионате Германии: мюнхенская "Бавария" сыграла против дортмундской "Боруссии". Игра закончилась ничейным результатом 2:2.

Читайте такжеБундеслига. Бавария – Боруссия Д 2:2. Рубка без оглядки на ЛЧ

Главный тренер гостей этого противостояния Нико Ковач поделился своими мыслями относительно результата:

"Мы достигли того, чего хотели: быть сильными и хорошо обороняться. Первый тайм прошел нормально, хотя я был недоволен качеством нашей игры. После перерыва мы показали силу и повели 1:0.

Затем мы увидели хорошую игру в исполнении обеих команд, моменты появлялись и там, и здесь. Мы довольны результатом и надеемся отталкиваться от этого в следующих матчах."

После завершения матча 29 тура "Бавария" все еще занимает первое место в Бундеслиге, а "Боруссия" - на 8 строчке в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Капитан Боруссии Д прокомментировал ничью против Баварии: Одного очка недостаточно
yellow-arrow
Бундеслига. Бавария - Боруссия Д 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бундеслига. Бавария – Боруссия Д 2:2. Рубка без оглядки на ЛЧ
Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Нико Ковач
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bundesliga
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости