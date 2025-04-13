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Главный тренер Борусии – о 2:2 с Баварией: Моменты появлялись и там, и здесь
Доволен игроками и счетом на табло
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера состоялся центральный матч тура в чемпионате Германии: мюнхенская "Бавария" сыграла против дортмундской "Боруссии". Игра закончилась ничейным результатом 2:2.
Главный тренер гостей этого противостояния Нико Ковач поделился своими мыслями относительно результата:
"Мы достигли того, чего хотели: быть сильными и хорошо обороняться. Первый тайм прошел нормально, хотя я был недоволен качеством нашей игры. После перерыва мы показали силу и повели 1:0.
Затем мы увидели хорошую игру в исполнении обеих команд, моменты появлялись и там, и здесь. Мы довольны результатом и надеемся отталкиваться от этого в следующих матчах."
После завершения матча 29 тура "Бавария" все еще занимает первое место в Бундеслиге, а "Боруссия" - на 8 строчке в турнирной таблице.
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