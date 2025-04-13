Главный тренер Борусии – о 2:2 с Баварией: Моменты появлялись и там, и здесь

Вчера состоялся центральный матч тура в чемпионате Германии: мюнхенская "Бавария" сыграла против дортмундской "Боруссии". Игра закончилась ничейным результатом 2:2.

Главный тренер гостей этого противостояния Нико Ковач поделился своими мыслями относительно результата:

"Мы достигли того, чего хотели: быть сильными и хорошо обороняться. Первый тайм прошел нормально, хотя я был недоволен качеством нашей игры. После перерыва мы показали силу и повели 1:0.

Затем мы увидели хорошую игру в исполнении обеих команд, моменты появлялись и там, и здесь. Мы довольны результатом и надеемся отталкиваться от этого в следующих матчах."