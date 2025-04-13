Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Боруссии Д прокомментировал ничью против Баварии: Одного очка недостаточно
Высказался о матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Боруссии Д" прокомментировал ничью против "Баварии".
По словам Эмре Джана, команда хотела победить. Полузащитник заметил, что этот матч был иным в отличие от поединка с "Барселоной".
"В итоге заслуженные 2-2. Должен сказать, это кажется странным, потому что мы действительно хотели три очка. Но мы все равно берем одно очко, хотя мы отчаянно в них нуждались. Одного очка недостаточно, учитывая, где мы сейчас находимся. Нам нужно многое наверстать.
Нет смысла подсчитывать, где мы можем оказаться. Мы просто должны выигрывать игры. Это была хорошая реакция, в любом случае. Сегодня мы были более агрессивны. Это была совершенно другая картина, чем в среду (в Барселоне, прим. ред.).
Мы хорошо переместились справа налево. Задняя линия была хороша. Возможно, сейчас мы более стабильны с тремя защитниками. Тем не менее, я не думаю, что это вопрос системы, а скорее вопрос отношения. Отношение в среду было нехорошим, сегодня оно было. Тренер нашел правильные слова и показал нам, что пошло не так и каким должен быть ориентир", - прокомментировал Джан.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Боруссия Д" сыграла вничью с "Баварией" 2:2 и в данный момент занимает восьмое место с 42-мя баллами.
Популярное сейчас
- Украинский голкипер отразил четыре пенальти в послематчевой серии – ВИДЕО
- Статус-кво Динамо, паритет Зинченко и Ярмолюка, ничья в Дер-Класикер и победа Миколенко. Главные новости за 12 апреля
- "Будем думать, еще разговаривать": Вернидуб – о регламентных и кадровых нюансах доигрывания встречи с Шахтером
- Главный тренер Боруссии дал комментарий после разгрома от Барселоны
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN