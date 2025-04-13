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Компани прокомментировал матч против Боруссии Д: Не хватало нескольких игроков
Главный тренер рассказал о матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Баварии" Венсан Компани подвёл итоги матча против "Боруссии Д".
Бельгийский специалист отметил, что в первом тайме мюнхенский клуб играл, как было запланировано.
"Возможно, настоящая классика. В первом тайме мы полностью контролировали ситуацию, а также имели моменты, как у Майкла Олиса. Затем мы пропустили несколько неудачный гол. С точки зрения тренера, первый тайм оказался более таким, как мы и надеялись. Это был хороший футбольный матч с моментами для обеих команд", - сказал тренер.
Компани сказал, что ему не хватает несколько качественных футболистов из-за травм.
"У нас истощенный состав. Мы не говорим много о наших отсутствиях, но сегодня не хватало нескольких игроков. Нам нужен каждый игрок. Ребята, которые сейчас здесь, должны добиться результатов и выступить. Болельщики, которые были там против "Интера" и сегодня, увидели 50 ударов и несколько отличных моментов. Мы можем забивать голы, мы также можем защищаться. Мы очень опасны, мы можем этим воспользоваться.
Это футбол. Проблема в том, что качества нет, но оно у нас есть. Может также случиться, что мы забьем два гола из двух моментов. Сначала нужно поверить в это, а вера есть", - заметил Компани.
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Напомним, что "Бавария" и "Боруссия Д" сыграли вничью 2:2. Мюнхенский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 69 баллов.
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