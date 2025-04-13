  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Компани прокомментировал матч против Боруссии Д: Не хватало нескольких игроков
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Компани прокомментировал матч против Боруссии Д: Не хватало нескольких игроков

Германия

Главный тренер рассказал о матче

Компани прокомментировал матч против Боруссии Д: Не хватало нескольких игроков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Баварии" Венсан Компани подвёл итоги матча против "Боруссии Д".

Бельгийский специалист отметил, что в первом тайме мюнхенский клуб играл, как было запланировано.

"Возможно, настоящая классика. В первом тайме мы полностью контролировали ситуацию, а также имели моменты, как у Майкла Олиса. Затем мы пропустили несколько неудачный гол. С точки зрения тренера, первый тайм оказался более таким, как мы и надеялись. Это был хороший футбольный матч с моментами для обеих команд", - сказал тренер.

Компани сказал, что ему не хватает несколько качественных футболистов из-за травм.

"У нас истощенный состав. Мы не говорим много о наших отсутствиях, но сегодня не хватало нескольких игроков. Нам нужен каждый игрок. Ребята, которые сейчас здесь, должны добиться результатов и выступить. Болельщики, которые были там против "Интера" и сегодня, увидели 50 ударов и несколько отличных моментов. Мы можем забивать голы, мы также можем защищаться. Мы очень опасны, мы можем этим воспользоваться.

Это футбол. Проблема в том, что качества нет, но оно у нас есть. Может также случиться, что мы забьем два гола из двух моментов. Сначала нужно поверить в это, а вера есть", - заметил Компани.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Бавария" и "Боруссия Д" сыграли вничью 2:2. Мюнхенский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 69 баллов.

По теме
yellow-arrow
Майнц назвал цену, за которую готов отпустить своего лидера атаки
yellow-arrow
Капитан Боруссии Д прокомментировал ничью против Баварии: Одного очка недостаточно
yellow-arrow
Главный тренер Борусии – о 2:2 с Баварией: Моменты появлялись и там, и здесь
Венсан Компани Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости