Компани прокомментировал матч против Боруссии Д: Не хватало нескольких игроков

Тренер "Баварии" Венсан Компани подвёл итоги матча против "Боруссии Д".

Бельгийский специалист отметил, что в первом тайме мюнхенский клуб играл, как было запланировано.

"Возможно, настоящая классика. В первом тайме мы полностью контролировали ситуацию, а также имели моменты, как у Майкла Олиса. Затем мы пропустили несколько неудачный гол. С точки зрения тренера, первый тайм оказался более таким, как мы и надеялись. Это был хороший футбольный матч с моментами для обеих команд", - сказал тренер.

Компани сказал, что ему не хватает несколько качественных футболистов из-за травм.

"У нас истощенный состав. Мы не говорим много о наших отсутствиях, но сегодня не хватало нескольких игроков. Нам нужен каждый игрок. Ребята, которые сейчас здесь, должны добиться результатов и выступить. Болельщики, которые были там против "Интера" и сегодня, увидели 50 ударов и несколько отличных моментов. Мы можем забивать голы, мы также можем защищаться. Мы очень опасны, мы можем этим воспользоваться.

Это футбол. Проблема в том, что качества нет, но оно у нас есть. Может также случиться, что мы забьем два гола из двух моментов. Сначала нужно поверить в это, а вера есть", - заметил Компани.