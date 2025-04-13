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Майнц назвал цену, за которую готов отпустить своего лидера атаки
Подойдет ли такая сумма потенциальному покупателю нападающего?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько топ-клубов Европы проявляют интерес к форварду "Майнца" Йонатану Буркардту, из-за интереса со стороны других клубов немецкая команда установила ценник за игрока.
"Майнц" готов продать 24-летнего немецкого игрока за 35-40 миллионов евро. Отмечается, что больше всего интересуются игроком мюнхенская "Бавария" и "Айнтрахт", однако для вторых такая цена за форварда является слишком высокой.
Контракт немца с "Майнцем" рассчитан до лета 2027 года. За этот сезон Буркардт сыграл в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 3 голевыми передачами.
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