Майнц назвал цену, за которую готов отпустить своего лидера атаки

Несколько топ-клубов Европы проявляют интерес к форварду "Майнца" Йонатану Буркардту, из-за интереса со стороны других клубов немецкая команда установила ценник за игрока.

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"Майнц" готов продать 24-летнего немецкого игрока за 35-40 миллионов евро. Отмечается, что больше всего интересуются игроком мюнхенская "Бавария" и "Айнтрахт", однако для вторых такая цена за форварда является слишком высокой.

Контракт немца с "Майнцем" рассчитан до лета 2027 года. За этот сезон Буркардт сыграл в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 3 голевыми передачами.