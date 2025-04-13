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Бавария продвинулась в переговорах по продлению контракта с защитником
Текущая сделка вот-вот завершится
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" работает над продлением контракта с английским центральным защитником Эриком Даером.
Инсайдер Николо Скира сообщает, что клуб продвинулся вперед по этому соглашению.
Текущий контракт Дайера завершается 30 июня этого года. Он присоединился к команде на правах свободного агента в начале текущего сезона. До этого он полгода выступал в Мюнхене на правах аренды из “Тоттенхэма”.
Согласно информации СМИ, Даер зарабатывает в "Баварии" пять миллионов евро в сезон.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в восемь миллионов евро.
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