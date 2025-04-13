Бундеслига. Штутгарт – Вердер 1:2. Вольтемаде помог бывшей команде

Бундеслига. 29-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Вердер 1:2

Голы: Стергиу 19 – Берк 32, 90

Удаление: Вольтемаде 65

"Штутгарт" окончательно утратил турнирную мотивацию, сенсационно уступив дома "Вердеру". Бременцы таким образом перегнали сегодняшних оппонентов в таблице и математически гарантировали себе еще один сезон в элите. После 4 побед в 5 турах команда Оле Вернера даже может попробоваться побороться за еврокубки. "Швабам", очевидно, гарантировать ЛЕ доведется через Кубок Германии.

Главным героем вечера стал Ник Вольтемаде, уроженец Бремена и их экс-игрок, который расцвел только после смены клубной прописки. И 2-метровый Ник очень хотел доказать свое превосходство партнерам, и отметился со знаком минус. Хотя его удаление во многом – плод богатого воображения арбитра Даниэля Шлагера. Который поверил картинному падению Вайзера и подарил Бремену 25 минут игры в большинстве.

Но и к самому Вольтемаде хватает вопросов. Незадолго до удаления он неоднократно вступал в жесткие единоборства на грани фола и опытному Вайзеру оставалось только дорисовать. По игре Ник тоже был хорош: до перерыва на его счету был созданные моменты для Демировича и Левелинга, а также опасный выстрел под перекладину.

Но забил неожиданно Стергиу. Правый защитник неожиданно забежал вперед и конвертировал великолепную передачу Штиллера в ассист. Гости неплохо контратаковали в дебюте, хоть и в целом были хуже. И в середине тайма отыгрались: Вайзер разрезал оборону и вывел Берка 1 на 1 благодаря ошибке юного Ельча.

В дебюте второй половины "швабы" продолжили давить. И у Вольтемаде был прекрасный шанс вывести свою команду вперед. Но его удар головой взял Цеттерер. А после случилось глупое удаление, хозяева долго держались не хуже. Но усталость сказала свое слово в самой концовке, когда Берк с передачи Биттенкурта украл 3 пункта для гостей.

Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт, Шабо (Хендрикс, 42), Ельч, Стергиу – Штиллер, Каразор (Кайтель, 79) – Фюрих (Ларсен, 79), Левелинг (Ридер, 46) – Демирович (Ундав, 85), Вольтемаде

Вердер: Цеттерер – Пипер, Фридль, Штарк – Агу (Кен, 85), Шмид (Грюлль, 90+2), Линен, Стаге (Биттенкурт, 77), Вайзер – Дукш (Силва, 85), Бюрке