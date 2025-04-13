Германия
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Бундеслига. Айнтрахт – Хайденхайм 3:0. В эконом-режиме
Гол+ассист от Экитике гарантируют 3 пункта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 29-й тур
Франкфурт, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Хайденхайм 3:0
Голы: Баойя 10, Кох 42, Экитике 71
Айнтрахт: Сантос – Теат, Кох, Тута, Кристенсен (Коллинз, 61) – Хейлунд (Ларссон, 70), Схири – Баойя (Гётце, 70), Узун (Браун, 61), Шаиби – Экитике (Ваи, 76)
Хайденхайм: Мюллер – Зирслебен, Майнка, Буш (Ференбах, 68) – Кретциг (Шиммер, 68), Дорш (Ваннер, 46), Шеппнер, Гимбер (Конте, 46), Траоре – Бек, Пирингер (Келлер, 76)
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