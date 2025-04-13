  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Айнтрахт – Хайденхайм 3:0. В эконом-режиме
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Айнтрахт – Хайденхайм 3:0. В эконом-режиме

Германия

Гол+ассист от Экитике гарантируют 3 пункта

Бундеслига. Айнтрахт – Хайденхайм 3:0. В эконом-режиме

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 29-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Хайденхайм 3:0

Голы: Баойя 10, Кох 42, Экитике 71

Айнтрахт: Сантос – Теат, Кох, Тута, Кристенсен (Коллинз, 61) – Хейлунд (Ларссон, 70), Схири – Баойя (Гётце, 70), Узун (Браун, 61), Шаиби – Экитике (Ваи, 76)

Хайденхайм: Мюллер – Зирслебен, Майнка, Буш (Ференбах, 68) – Кретциг (Шиммер, 68), Дорш (Ваннер, 46), Шеппнер, Гимбер (Конте, 46), Траоре – Бек, Пирингер (Келлер, 76)

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Штутгарт – Вердер 1:2. Вольтемаде помог бывшей команде
yellow-arrow
Бавария продвинулась в переговорах по продлению контракта с защитником
yellow-arrow
Майнц назвал цену, за которую готов отпустить своего лидера атаки
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Хайденхайм
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости