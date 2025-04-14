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В Баварии уверены, что Томас Мюллер не собирается завершать карьеру после ухода из клуба

Германия

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В Баварии уверены, что Томас Мюллер не собирается завершать карьеру после ухода из клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легенда "Баварии" Томас Мюллер вышел в стартовом составе на матч против дортмундской "Боруссии" в субботу. 35-летний футболист не подвел, отыграв блестяще на позиции десятки: он отметился ассистом и стал лучшим игроком матча. После этого поединка спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд прокомментировал будущее одного из величайших игроков в истории немецкого футбола.

"Я убежден, что для него это еще не конец и у него хватит энергии, чтобы начать что-то новое. Он все обдумывает. Независимо от того, куда он перейдет, он поднимет уровень этого клуба. Такой он – в работе и в жизни", – сказал Фройнд

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Многолетний партнер Мюллера по "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих также поделился своим мнением.

"Мне кажется, что он до сих пор получает огромное удовольствие от футбола. Мы несколько раз об этом говорили, но трудно понять, что он думает. Посмотрим, какие у него планы", – сказал Киммих.

Добавим, что в этом сезоне Мюллер провел 38 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 6 результативных передач.

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Источник:
GGFN
Опубликовал: Алексей Полищук
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