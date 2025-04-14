Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Решающий гол музыкантов на 90-й минуте. Штутгарт - Вердер 1:2. Видеообзор матча
Противостояние середняков чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вердер" вырвал победу у "Штутгарта" в выездной игре 29-го тура чемпионата Германии.
Три очка гостям на 90-й минуте принес забитый мяч Оливера Берка, оформившего дубль.
До этого "швабы" в середине второго тайма остались в меньшинстве после удаления Ника Вольтемаде.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Бундеслига. 29-й тур
Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
"Штутгарт" – "Вердер" 1:2
Голы: Стергиу 19 – Берк 32, 90
Удаление: Вольтемаде 65
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Только 5 украинцев забили в Суперлиге Турции больше, чем Зубков
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- "Мы не на том месте, как для него": Костышин поздравил президента Колоса с победой
- Кривбасс – Шахтер, Миколенко vs Сити и ответные матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Расписание футбола на 14 – 20 апреля
- Красная карточка для кошелька: Милитао будет платить бывшей жене в шесть раз больше
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000