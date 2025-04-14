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Решающий гол музыкантов на 90-й минуте. Штутгарт - Вердер 1:2. Видеообзор матча

Германия

Противостояние середняков чемпионата

Решающий гол музыкантов на 90-й минуте. Штутгарт - Вердер 1:2. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вердер" вырвал победу у "Штутгарта" в выездной игре 29-го тура чемпионата Германии.

Три очка гостям на 90-й минуте принес забитый мяч Оливера Берка, оформившего дубль.

До этого "швабы" в середине второго тайма остались в меньшинстве после удаления Ника Вольтемаде.

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Бундеслига. 29-й тур

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Вердер" 1:2

Голы: Стергиу 19 – Берк 32, 90

Удаление: Вольтемаде 65

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