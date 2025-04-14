  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Сыграет ли с Интером? Названы сроки восстановления Нойера
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сыграет ли с Интером? Названы сроки восстановления Нойера

Германия
Обновлено

Плохие новости для немецкого клуба

Сыграет ли с Интером? Названы сроки восстановления Нойера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Интера" из-за разрыва мышечного волокна правой голени.

Об этом со ссылкой на Bild информирует журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, капитан мюнхенцев продолжает индивидуальную реабилитацию и, вполне возможно, вернется на поле 26 апреля в игре с "Майнцем". В то же время, в эти выходные против "Хайденхайма" Мануэль также не сыграет.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Нойер получил свою травму 11 апреля во втором тайме поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с "Байером".

Ожидается, что послезавтра в воротах "Баварии" Нойера вновь заменит Йонас Урбиг - это будет его девятый выход в составе "красной машины" с момента своего трансфера в зимнее трансферное окно.

По теме
yellow-arrow
Клубы АПЛ заинтересованы в подписании полузащитника Баварии
yellow-arrow
Решающий гол музыкантов на 90-й минуте. Штутгарт - Вердер 1:2. Видеообзор матча
yellow-arrow
В Баварии уверены, что Томас Мюллер не собирается завершать карьеру после ухода из клуба
Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Лига чемпионов Интер (Милан) травма
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости