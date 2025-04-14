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Сыграет ли с Интером? Названы сроки восстановления Нойера
Плохие новости для немецкого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Интера" из-за разрыва мышечного волокна правой голени.
Об этом со ссылкой на Bild информирует журналист Флориан Плеттенберг.
По данным источника, капитан мюнхенцев продолжает индивидуальную реабилитацию и, вполне возможно, вернется на поле 26 апреля в игре с "Майнцем". В то же время, в эти выходные против "Хайденхайма" Мануэль также не сыграет.
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Напомним, что Нойер получил свою травму 11 апреля во втором тайме поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с "Байером".
Ожидается, что послезавтра в воротах "Баварии" Нойера вновь заменит Йонас Урбиг - это будет его девятый выход в составе "красной машины" с момента своего трансфера в зимнее трансферное окно.
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