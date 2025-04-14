Айнтрахт установил новую цену за свою главную звезду

По данным BILD, "Айнтрахт" планирует выручить около 90-100 миллионов евро за нападающего Уго Экитике этим летом, поскольку к игроку начали проявлять интерес клубы из-за рубежа.

На 22-летнего француза претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Ньюкасл". Ожидается, что "Айнтрахт" будет требовать даже больше, чем ранее озвученные 80 миллионов евро. Причина – прогресс Экитике после ухода Омара Мармуша, который зимой перешел в "Манчестер Сити".

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Цена на Экитике также обусловлена трансферной оценкой шведа Александера Исака, которого "Ньюкасл" оценивает в более 100 миллионов евро. Поскольку Экитике моложе на три года, во Франкфурте считают такую сумму справедливой. Экитике может стать первым в истории клуба трансфером за 100 миллионов евро и третьей самой дорогой продажей в истории Бундеслиги после переходов Усмана Дембеле в "Барселону" и Джуда Беллингема в "Реал".

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 21 гол и 9 ассистов в 42-х матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах.